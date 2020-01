LIVE Simona Halep vs Elise Mertens, in optimile de finala de la Australian Open

Ziare.

com

*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe la ora 02:10Partida se joaca pe arena Rod Laver si e televizata de Eurosport.Simona Halep si Elise Mertens s-au intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 2-1, insa ultima partida directa a fost castigata de belgianca in finala de anul trecut de la Doha:2018, Madrid: 6-0, 6-3 pentru Simona;2018, Roland Garros: 6-2, 6-1 pentru Simona;2019, Doha: 3-6, 6-4, 6-3 pentru Elise.In runda precedenta, Simona Halep a trecut in doua seturi de Yulia Putintseva, in timp ce belgianca a avut nevoie de trei seturi pentru a o elimina pe CiCi Bellis.Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.