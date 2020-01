Lovitura financiara data de Simona Halep dupa calificarea in optimile de finala de la Australian Open

Ziare.

Dupa calificarea in optimi, tenismena noastra are garantat un premiu financiar de 300.000 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 185.000 de euro.Pentru un loc in sferturile de finala de la Melbourne, Simona se va duela cu Elise Mertens si CiCi Bellis, iar premiul pus la bataie de organizatori este de 525.000 de dolari australieni (aproximativ 325.000 de euro).Mai departe, calificarea in semifinale aduce 1,04 milioane de dolari australieni (aproximativ 643.000 de euro), in timp ce un loc in finala e recompensat cu 2,06 milioane de dolari australieni (aproximativ 1,27 milioane de euro).Castigatoarea Australian Open 2020 va pleca acasa, pe langa trofeu, si cu 4,12 milioane de dolari australieni (aproximativ 2,55 milioane de euro)71 de milioane de dolari australieni (aproximativ 44 de milioane de euro) insumeaza premiile totale de la Australian Open 2020.I.G.