Mats Wilander explica infrangerea Simonei Halep din meciul cu Garbine Muguruza

Wilander spune ca diferenta s-a facut prin faptul ca Simona nu a venit deloc la fileu in acest meci."Simonei nu-i place sa vina deloc la fileu! Asta s-a intamplat. Pe de alta parte, Muguruza se simte foarte bine la fileu, pune presiune pe tine! Muguruza a meritat victoria, a jucat bine. A capatat incredere odata cu victoriile din ultimele meciuri . Este o jucatoare completa.Garbine are lovituri puternice, serviciul este o arma. Simona mai are loc sa isi imbunatateasca jocul si asta o stie si ea. Ma refer la serviciu si la loviturile din spate, dar trebuie sa vina in fata, la fileu", a spus Wilander la EuroSport.De asemenea, fosta jucatoare Barbara Schett a pus esecul Simonei pe lipsa curajului."Garbine a dictat punctele si a jucat cu mult curaj. De asta cred ca a merritat victoria. A fost un moment crucial in care Simona a avut doua mingi de set", a comentat Schett.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in semifinalele de la Australian Open de iberica Garbine Muguruza la capatul unui meci electrizant.Sportiva noastra a pierdut dupa mai bine de doua ore de joc cu 7-6 (8), 7-5.In urma evolutiei de la Australian Open , sportiva noastra va urca pe locul 2 in clasamentul WTA Pentru parcursul de la Melbourne , Simona va incasa un cec in valoare de 1.040.000 de dolari australieni, echivalentul a 704 mii de dolari americani.In finala de sambata, Garbine Muguruza o va intalni pe americanca Sofia Kenin.C.S.