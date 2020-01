Mats Wilander, ingrijorat dupa victoria Simonei Halep de la Australian Open

Ziare.

Fostul mare tenismen suedez, in prezent comentator la Eurosport, spune ca a vazut-o in setul doi pe vechea Simona."Am vazut putin din vechea simona, a inceput sa se grabeasca si sa fie nervoasa. Sunt convins ca va avea o discutie cu Darren Cahill dupa acest meci", a spus Mats Wilander intr-o interventie la Eurosport."Se intampla sa te relaxezi cand vezi ca totul merge in favoarea ta. Conteaza insa ca a castigat. Nu vad neaparat o imbunatatire in jocul ei, dar vad mai multa agresivitate si asta e de bine", a adaugat acesta.Mats Wilander a vorbit apoi si despre relatia dintre Simona Halep si Darren Cahill."Simona si Darren au o relatie speciala. E un antrenor foarte bun si a ajutat-o din punct de vedere mental, sa se bucure de tenis. Credeam ca poate castiga si fara el, dar... Se vede cand vorbeste despre el ca il apreciaza", a conchis expertul Eurosport.Simona Halep a obtinut calificarea, joi, in turul trei de la Australian Open.Tenismena noastra, finalista in urma cu doi ani la Melbourne, a trecut in runda a doua de britanica Harriet Dart, aflata pe locul 173 in clasamentul WTA.6-2, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Harriet Dart, care a durat o ora si 17 minute.In turul trei, Simona o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre Danielle Collins si Yulia Putintseva.I.G.