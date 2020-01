Mesajul organizatorilor de la Australian Open pentru Simona Halep, dupa infrangerea cu Garbine Muguruza

Ziare.

Simona Halep a fost felicitata pentru parcursul de la aceasta editie."Felicitari pentru un grozav Australian Open 2020, Simona Halep. Speram sa ne vedem si la anul", a fost mesajul organizatorilor pentru tenismena noastra.La Australian Open 2020, Simona Halep le-a invins pe Jennifer Brady, Harriet Dart, Yulia Putintseva, Elise Mertens si Anett Kontaveit, fiind invinsa in semifinale de Garbine Muguruza.Tenismena noastra a cedat in semifinale in doua seturi, scor 6-7 (8), 5-7.Pentru evolutia de la aceasta editie, Simona va fi recompensata cu un cec in valoare de 1,04 milioane de dolari australieni (aproximativ 635.000 de euro) si 780 de puncte in clasamentul WTA.I.G.