Motivul pentru care Simona Halep nu a vazut niciun meci de la Australian Open

Tenismena noastra spune ca prefera sa se relaxeze altfel, plimbandu-se prin oras."Nu am vazut niciun meci, m-am plimbat prin oras putin, ca sa ma relaxez. Cand nu sunt pe teren nu prea ma uit la tenis", a spus Simona la conferinta de presa de dupa meciul castigat cu Yulia Putintseva.Simona Halep s-a calificat, sambata, in optimile de finala de la Australian Open dupa ce-a invins-o in doua seturi pe Yulia Putintseva, scor 6-1, 6-4.In optimi, reprezentanta Romaniei o va intalni pe favorita numarul 16, belgianca Elise Mertens.Meciul dintre Simona Halep si Elise Mertens e programat pentru luni, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatorii de la Melbourne.I.G.