Nota primita de Simona Halep dupa ultima evolutie la Australian Open

In urma succesului din meciul cu Harriet Dart, Simona Halep a primit nota 7 din partea italienilor de la OA Sport "Nu a fost un test relevant pentru romanca, dar si-a indeplinit misiunea si a fost lucida", a comentat sursa citata.Amintim ca Simona s-a calificat in turul 3 de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Harriet Dart cu 6-2, 6-4.Pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu Yulia Putintseva, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA Aceasta va fi prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Partida va avea loc sambata, de la ora 3:30, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.