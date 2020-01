O noua favorita a fost eliminata de pe partea de tablou a Simonei Halep de la Australian Open

Ziare.

Dupa Karolina Pliskova (fav.2) si Belinda Bencic (fav.6) a venit randul favoritei numarul 19, Donna Vekic, sa paraseasca intrecerea de la Melbourne.Jucatoarea din Croatia a fost invinsa de tanara poloneza in varsta de doar 18 ani, Iga Swiatek.Tenismena care a ajuns in optimi si la Openul Frantei s-a impus in doua seturi, cu 7-5, 6-3.In optimile de finala, Iga Swiatek va da piept cu Anett Kontaveit, care in turul trei i-a aplicat o corectie severa favoritei numarul 6, elvetianca Belinda Bencic, scor 6-0, 6-1.Castigatoarea partidei dintre Iga Swiatek si Anett Kontaveit ar putea da in sferturile de finala peste Simona Halep, care in optimi o va intalni pe castigatoarea disputei dintre Elise Mertens si CiCi Bellis.Simona Halep e cea mai bine clasata tenismena ramasa inca in turneu in partea inferioara a tabloului.La casele de pariuri, sportiva noastra e favorita sa ajunga in finala Grand Slam-ului de la Antipozi.