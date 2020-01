O noua reactie oferita de Elise Mertens dupa infrangerea cu Simona Halep de la Australian Open

Ziare.

Tenismena belgiana spune ca e fericita cu modul in care a evoluat la Grand Slam-ul de la Melbourne."Parasesc Australian Open cu un sentiment bun. Sunt fericita cu modul in care am evoluat si dornica de mai mult. Un inceput bun de an", a scris Mertens pe pagina sa de Twitter.Elise Mertens a fost eliminata de Simona Halep in optimile de finala de la Australian Open, scor 4-6, 4-6.A fost cea de-a 3-a infrangere suferita de belgianca in fata Simonei Halep in cele 4 confruntari directe.I.G.