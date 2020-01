O noua reactie oferita de Simona Halep dupa infrangerea de la Australian Open

Ziare.

Tenismena in varsta de 28 de ani dezvaluie ca inca e afectata, dar ca e convinsa ca poate invata multe dupa aceasta infrangere."Aceasta infrangere a durut si inca doare, dar daca am invatat ceva in cariera este ca lectiile de la cele mai grele infrangeri pot deveni motivul din spatele celor mai mari victorii ale tale.Asa ca accept infrangerea, invat din ea si voi continua sa muncesc.Multumesc acestei frumoase tari, casa mea din ultima luna, precum si poporului australian pentru caldura cu care m-a primit. Abia astept sa ma intorc inapoi la anul", a scris Simona pe retelele de socializare.Simona Halep a fost invinsa, joi dimineata, de Garbine Muguruza in semifinalele de la Australian Open 2020.Reprezentanta noastra a cedat in doua seturi, scor 6-7 (8), 5-7.In finala feminina de la Melbourne se vor infrunta Garbine Muguruza si Sofia Kenin.Pentru Simona a fost cea de-a doua prezenta in semifinalele Grand Slam-ului de la Antipozi, in 2018 ajungand pana in ultimul act, pierdut contra danezei Caroline Wozniacki.I.G.