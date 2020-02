O noua runda de note dupa Australian Open: Osaka a primit 3, iar Serena s-a ales cu un 4.5! Iata cu cat a fost notata Halep

Ziare.

Dupa ce Tennis Circus a surprins cu nota mica acordata Simonei , doar 5.5, cei de la Ubi Tennis au fost, insa, mai darnici cu sportiva noastra.Astfel, Simona a primit nota 8 pentru evolutia de la Melbourne, acolo unde a ajuns pana in semifinale.Tot 8 a primit si cealalta semifinalista, Ashleigh Barty, iar sursa citata a notat despre cele doua ca: "Au confirmat ca sunt in forma pe parcursul celor doua saptamani, insa raman cu regretul ca au ratat finala".In schimb, italienii au pus-o la zid pe campioana de anul trecut, Naomi Osaka, pe care au notat-o cu 3!"Anul trecut a dominat, insa contra lui Cori Gauff a parut o jucatoare de duminica. Un sfat pentru toti: nu aveti incredere in nimeni din circuitul feminin", scrie publicatia in cauza.Sofia Kenin - 10Garbine Muguruza - 8.5Cori Gauff - 7.5Serena Williams - 4.5Sofia Kenin e noua campioana de la Australian Open dupa ce a invins-o in finala pe Garbine Muguruza.I.G.