Pe cine vede Martina Navratilova favorita la castigarea Australian Open 2020: Ce spune despre Simona Halep

Fosta mare tenismena ceha vede o mare favorita la Melbourne, in timp ce despre Simona Halep spune ca nu trebuie trecuta cu privirea.In opinia Martinei Navratilova, mare favorita la castigarea turneului de la Antipozi e veterana Serena Williams (38 de ani)."Dupa victoria de la Auckland, Serena Williams e jucatoarea de batut la Australian Open 2020. Presiunea emotionala a crescut pentru Serena Williams, aflata in cautarea celui de-al 24-lea Grand Slam la simplu din cariera. Stie ca la 38 de ani timpul nu e in favoarea ei", a scris Navratilova pe site-ul oficial al WTA."De asta cred ca pentru Serena, castigarea turneului de la Auckland - primul in ultimii trei ani si primul de cand a devenit mama - a fost un moment foarte important. Un moment care o va ajuta la Australian Open, unde o vad favorita", a adaugat aceasta.Simona Halep e cap de serie numarul 4 la aceasta editie a Australian Open, iar Martina Navratilova nu ar fi surprinsa daca sportiva noastra s-ar impune la Melbourne."Tineti un ochi si pe Simona Halep - nu loveste cu multa putere, dar a aratat anul trecut la Wimbledon ca poate castiga pe suprafete rapide", a conchis cehoaica.Australian Open 2020 e programat in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.