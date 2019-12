Premii uriase la Australian Open 2019: Iata cum arata lista favoritelor si cu ce sanse la victorie e vazuta Simona Halep

Ziare.

Organizatorii au hotarat sa mareasca premiile cu 14% fata de editia precedenta, pana la 44,5 milioane de euro.Cea mai mare crestere a premiilor va fi pentru tenismenii care vor parasi turneul in prima runda, de 20%.Castigatorii turneului de la Melbourne, atat la feminin, cat si la masculin vor incasa cate 2,58 milioane de euro.La casele de pariuri, Serena Williams e considerata favorita in proba feminina de simplu, fiind urmata de Bianca Andreescu, in timp ce ocupanta primului loc in ierarhia WTA, australianca Ashleigh Barty, se afla pe pozitia a 3-a in opinia bookmakerilor.Simona Halep e vazuta cu sansa a 5-a, avand cota 13.00 la un triumf.1. Serena Williams 7.002. Bianca Andreescu 8.003. Ashleigh Barty 10.004. Naomi Osaka 12.005. Simona Halep 13.006. Karolina Pliskova 15.007. Elina Svitolina 18.00-. Madison Keys 18.009. Aryna Sabalenka 25.0010. Petra Kvitova 27.00Australian Open 2020 se va desfasura in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.