Presa internationala, despre calificarea Simonei Halep in semifinalele Australian Open

Ziare.

com

Simona Halep este in semifinale la Australian Open fara sa piarda un set dupa ce a trecut vijelios de Anett Kontaveit. Halep a fost la controlul meciului inca de la inceput, cu un procentaj de 78% pe primul serviciu si cinci break-uri, obtinand astfel o victorie in doar 53 de minute.Simona Halep a facut pregatirea competitionala in afara Romaniei pentru prima data in cariera, iar munca depusa este clar rasplatita, romanca oferind o prestatie fara cusur impotriva lui Anett Kontaveit. Simona a acoperit fara mare efort fiecare centimetru al terenului si a oferit un joc agresiv care a coplesit-o pe Kontaveit.Simona Halep a trecut intr-un mod minunat de Anett Kontaveit si a ajuns in semifinale. Romanca nu a pierdut niciun set la editia din acest an si nu a fost niciodata in pericol pe Rod Laver Arena.Foarte solida, Simona Halep isi continua drumul. Este singura jucatoare care nu a pierdut niciun set in acest turneu, iar pe Anett Kontaveit a dominat-o categoric. Estona nu a gasit niciodata solutia pentru a raspunde si a lasat-o pe Simona sa defileze. Simona e foarte pregatita din punct de vedere fizic si foarte eficienta.Amintim ca Simona s-a calificat in semifinalele de la Australian Open , dupa ce a invins-o pe Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1.In semifinale, sportiva noastra se va duela cu Garbine Muguruza , aflata pe locul 31 in clasamentul WTA.Partida din semifinale va avea loc joi, de la ora 6:30 (ora Romaniei) si va fi in direct pe Ziare.com.C.S.