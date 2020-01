Presa internationala, despre infrangerea suferita de Simona Halep la Australian Open

Ziare.

Muguruza trece de Halep si ajunge in prima finala la Australian Open intr-o zi caniculara! Cum temperaturile au trecut de 38 de grade Celsius, Muguruza a fost cea care s-a impus din nou pe aceasta suprafata, obtinand doua seturi istovitoare dupa mai bine de doua ore de joc.Am avut un tenis cu adevarat bun in aceasta semifinala! Simona Halep pare complet dezamagita la iesirea de pe teren, in timp ce loja Mugurezei sarbatoreste. A fost un meci cu adevarat fabulos!Uriasa Garbine!!! E in finala la Australian Open dupa ce a neutralizat-o pe Halep! Cele doua jucatoare au folosit prosoape cu gheata deoarece meciul a fost aproape sa fie oprit din cauza regulii pentru caldura extrema.Nu mai e niciun dubiu: Garbine Muguruza s-a intors cu adevarat! Ajunsa pe locul 32 WTA dupa un sezon dezastruos, iberica s-a calificat in finala Australian Open.Uraganul Garbine loveste la Melbourne ! Iberica este in finala dupa un meci spectaculos in fata lui Halep, in care a aratat cel mai bun tenis al sau! Muguruza a avut un joc splendi si o atitudine sublima in fata Simonei Halep, una dintre cele mai constante jucatoare din lume, cu un stil opus fata de cel al ibericei.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in semifinalele de la Australian Open de iberica Garbine Muguruza la capatul unui meci electrizant.Sportiva noastra a pierdut dupa mai bine de doua ore de joc cu 7-6 (8), 7-5.In urma evolutiei de la Australian Open, sportiva noastra va urca pe locul 2 in clasamentul WTA.Pentru parcursul de la Melbourne, Simona va incasa un cec in valoare de 1.040.000 de dolari australieni, echivalentul a 704 mii de dolari americani.In finala de sambata, Garbine Muguruza o va intalni pe americanca Sofia Kenin.C.S.