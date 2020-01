Prima reactie a Garbinei Muguruza dupa ce a invins-o pe Simona Halep in semifinalele de la Australian Open

Ziare.

Tenismena iberica spune ca se astepta la o intalnire dificila cu Simona Halep si ca a dat tot ce-a putut pentru a se impune."Sunt fericita ca am ajuns in finala, dar mai am un meci", a spus Muguruza la interviul de dupa meci."Nu m-am gandit ca sunt condusa, am gandit ca o sa am sansele mele. Ma asteptam la un meci greu si am dat tot ce-am putut. Din fericire am multe ore sa ma pregatesc pentru finala. Ne antrenam toata cariera pentru a fi pregatite pentru astfel de conditii", a adaugat spaniola.Simona Halep a fost eliminata de Garbine Muguruza in semifinalele de la Australian Open 2020, fiind invinsa in doua seturi, scor 6-7 (8), 5-7.In finala de la Melbourne, fostul lider WTA o va infrunta sambata dimineata pe americanca Sofia Kenin, care a trecut in semifinale de favorita numarul 1, Ashleigh Barty.I.G.