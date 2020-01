Prima reactie a Simonei Halep dupa calificarea superba in semifinalele de la Australian Open

Ziare.

Tenismena romana, aflata pentru a doua oara in penultimul act de la Melbourne, spune ca se simte minunat in Australia, pe care o numeste a doua ei casa."E o placere sa joc aici in Australia si ma bucur ca pot arata cel mai bun tenis al meu. M-am simtit foarte bine astazi, simt jocul, ma simt puternica pe picioare. Stiu cum sa joc impotriva ei si imi place foarte mult sa joc aici la Melbourne", a spus Simona la interviul acordat imediat dupa terminarea meciului."Am lucrat mai mult la partea fizica in extrasezon. Ma simt mult mai puternica decat in trecut. Darren e o persoana foarte importanta. Astazi sunt o persoana si o jucatoare mai buna datorita lui. E un om minunat si ma intelege foarte bine. Australia e a doua mea casa gratie lui", a completat sportiva noastra.In semifinale, Simona o va infrunta pe castigatoarea "sfertului" dintre Garbine Muguruza si Anastasia Pavlyuchenkova, insa tenismena noastra nu intentioneaza sa vizioneze confruntarea dintre cele doua."Vreau inca un turneu e Grand Slam, dar nu ma gandesc inca la finala, iau fiecare meci in parte si vedem ce se va intampla. Nu voi urmari meciul dintre Muguruza si Pavlyuchenkova, ma voi duce la shopping", a dezvaluit Simo.6-1, 6-1 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Anett Kontaveit, care a durat doar 53 de minute!I.G.