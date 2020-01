Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria de la Australian Open

Ziare.

com

Tenismena noastra a trait periculos finalul meciului si se declara fericita ca a reusit sa avanseze in runda urmatoare."A fost putin periculos, pentru ca mi-am pierdut putin concentrarea, iar ea a inceput sa joace foarte bine. Sunt fericita, insa, ca m-am calificat", a spus Simona."Imi place sa joc sub presiune, pentru ca e mai distractiv, dar as prefera sa termin meciurile fara emotii", a adaugat sportiva noastra.Simona Halep nu se gandeste inca la castigarea Australian Open, dar s-ar bucura ca al treilea ei trofeu de Grand Slam sa vina la Melbourne."Sunt departe de a ma gandi la titlu, dar am amintiri placute de aici. Ma bucur sa joc in fata acestui public, pentru ca sunt primita cu caldura. M-as bucura sa castig al treilea titlu de Grand Slam aici", a conchis Simona.Simona Halep a obtinut calificarea, joi, in turul trei de la Australian Open.Tenismena noastra, finalista in urma cu doi ani la Melbourne, a trecut in runda a doua de britanica Harriet Dart, aflata pe locul 173 in clasamentul WTA.6-2, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Harriet Dart, care a durat o ora si 17 minute.In turul trei, Simona o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre Danielle Collins si Yulia Putintseva.I.G.