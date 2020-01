Prima reactie din staff-ul Simonei Halep, dupa eliminarea de la Australian Open

Ziare.

com

Antrenorul Simonei considera ca diferenta intre tenismena noastra si cea iberica a fost foarte mica si ca oricare dintre cele doua merita sa joace finala de sambata."Din pacate, astazi, un gram de inspiratie si de noroc si Simona ar fi fost in finala. Suntem mandri de ea, de felul cum a gestionat meciurile, cum a luptat, si speram sa mai fie in aceasta faza si sa treaca mai departe. A servit excelent Muguruza astazi. A fost un nivel foarte bun de joc de ambele parti si oricare din cele doua merita sa ajunga in faza finala", a spus Artemon Apostu-Efremov la Digi Sport "Au fost schimburi de mingi de-a dreptul senzationale. Totul s-a decis la cateva decizii mai inspirate. A fost foarte cald, Simona e nevoita sa alerge foarte mult, mai ales pentru a-i face fata unei jucatoare ca Muguruza. Bineinteles, conditiile au fost la fel pentru ambele jucatoare.Orice infrangere este dureroasa, dar Simona are un caracter puternic si sigur il va gestiona si va invata din el. Ne intoarcem acasa si vom face programul de antrenament", a completat acesta.Simona Halep a fost eliminata de Garbine Muguruza in semifinalele de la Australian Open 2020, fiind invinsa in doua seturi, scor 6-7 (8), 5-7.In finala de la Melbourne, fostul lider WTA o va infrunta sambata dimineata pe americanca Sofia Kenin, care a trecut in semifinale de favorita numarul 1, Ashleigh Barty.Pentru evolutia de la aceasta editie, Simona va fi recompensata cu un cec in valoare de 1,04 milioane de dolari australieni (aproximativ 635.000 de euro) si 780 de puncte in clasamentul WTA.