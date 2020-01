Primele impresii ale lui Mats Wilander dupa debutul Simonei Halep la Australian Open

Ziare.

"Uitati-va un pic la incheieturua mainii ei drepte! A avut probleme, a avut mana bandajata si a putut continua! Nu a aratat ca si cum ar simti dureri mari, care sa ii afecteze calitatea jocului.Brady a oferit un tenis excelent, insa Halep s-a descurcat foarte bine. Simona are mereu o problema de concentrare la inceputul fiecarui Grand Slam, insa si-a gasit cadenta in setul secund. Este excelent sa inceapa cu o astfel de victorire in fata unei sportive valoroase precum Jennifer", a spus Wilander la EuroSport.Amintim ca Simona a debutat cu dreptul la Australian Open, dupa ce a invins-o pe Jennifer Brady cu 7-6, 6-1 In turul 2 de la Australian Open , sportiva noastra o va intalni pe britanica Harriet Dart, aflata pe locul 164 WTA Aceasta va fi prima confruntarea a Simonei cu jucatoarea venita din calificari.Partida va avea loc joi, de la ora 10:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.