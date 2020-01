Programul de la Australian Open: Iata cand vor juca Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu

Ziare.

com

Astfel, luni se vor disputa meciurile de pe partea inferioara a tabloului masculin si partea superioara a tabloului feminin, unde o avem pe Sorana Cirstea.Apoi, marti sunt programate meciurile de pe partea superioara a tabloului masculin si partea inferioara a tabloului feminin, unde au fost repartizate Simona Halep si Irina Begu.Sorana Cirstea vs Barbora StrycovaSimona Halep vs Jennyfer BradyIrina Begu vs Kiki BertensToate meciurile tenismenelor romane de la Australian Open 2020 vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.