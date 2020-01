Reactia Anettei Kontaveit dupa esecul in fata Simonei Halep: Lumea are o impresie gresita despre romanca

Ziare.

Kontaveit s-a declarat surprinsa de felul in care a jucat Simona si spune ca oamenii au o impresie gresita despre romanca, deoarece aceasta este nu este doar o sportiva care se apara bine, ci si una care stie sa atace excelent."Simona a jucat un meci incredibil. Am incercat tot ce am putut... Dar a fost atat de puternica, chiar n-am gasit armele necesare. Am incercat sa fiu agresiva, dar n-am putut sa-i creez probleme. Stiam ca e o jucatoare grozava si ma asteptam sa fie dificil, dar a fost greu ca loviturile mele sa nu fie eficiente cum ar fi fost in fata altor jucatoare. Nu stiu daca ma asteptam la asta.Am fost surprinsa de cat de agresiva a fost ea, m-a facut sa ma misc continuu, a returnat. A fost incredibila! Chiar nu cred ca am facut un meci oribil, am dat ce am avut mai bun in situatia asta, dar ea a jucat mult mai bine decat mine. Lumea are o impresie gresita despre Simona. A fost foarte agresiva, a pus multa presiune, nu e doar o jucatoare cu o deplasare buna", a spus Kontaveit la conferinta de presa.Amintim ca Simona s-a calificat in semifinalele de la Australian Open , dupa ce a invins-o pe Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1.In semifinale, sportiva noastra se va duela cu Garbine Muguruza , aflata pe locul 31 in clasamentul WTA Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost anuntata de organizatori.C.S.