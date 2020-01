Reactia lui Harriet Dart dupa esecul suferit in fata Simonei Halep la Australian Open

Ziare.

com

Jucatoarea britanica a declarat ca ramane foarte pozitiva dupa acest meci si ca este multumita de evolutia sa."Sa joci un meci atat de bun impotriva unei sportive de top este ceva ce pot lua doar pozitiv! Cu siguranta este un progres fata de anul trecut.A fost o saptamana fantastica pentru mine. In ultimele 20 de minute mi-am ridicat nivelul si iau doar partile pozitive pentru restul anului. Am castigat multa incredere", a spus Dart la conferinta de presa.Amintim ca Simona s-a calificat in turul 3 de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Harriet Dart cu 6-2, 6-4.Pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu Yulia Putintseva, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA Aceasta va fi prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Partida va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.