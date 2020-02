Reactia Martinei Navratilova dupa infrangerea suferita de Simona Halep la Australian Open

Ziare.

com

Multipla campioana spune ca Simona a facut un joc foarte pasiv si nu a reusit sa serveasca la nivelul sau obisnuit."Cu siguranta este o surpriza. Simona a fost prea pasiva, iar Muguruza a venit des la fileu si nu a putut fi contracarata. Nici serviciul nu a ajutat-o prea mult pe Simona. Trebuia sa schimbe ceva.Nu cred ca ar fi mizat cineva pe o astfel de finala in urma cu doua saptamani, dar ambele jucatoare au meritat sa ajunga aici", a spus Navratilova la Tennis Channel.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in semifinalele de la Australian Open de iberica Garbine Muguruza la capatul unui meci electrizant.Sportiva noastra a pierdut dupa mai bine de doua ore de joc cu 7-6 (8), 7-5.In urma evolutiei de la Australian Open , sportiva noastra va urca pe locul 2 in clasamentul WTA Pentru parcursul de la Melbourne , Simona va incasa un cec in valoare de 1.040.000 de dolari australieni, echivalentul a 704 mii de dolari americani.C.S.