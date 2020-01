Reactia Simonei Halep dupa calificarea in sferturile de finala de la Australian Open

Ziare.

com

Fostul lider WTA spune ca a reusit sa se impuna datorita faptului ca a reusit sa ramana concentrata si motivata pe toata durata intalnirii."Sunt fericita ca sunt din nou in sferturi. Am jucat cu ea in finala de la Doha si am pierdut, asa ca stiam ca trebuie sa stau concentrata si motivata pe toata durata jocului. Am fost putin nervoasa, dar am fost suficient de puternica pentru a castiga", a explicat Simona la interviul de dupa meci."A trebuit sa ma calmez, pentru ca m-am enervat atunci cand ea a revenit. Am stiut ca nu trebuie sa ma gandesc la scor si sa merg inainte", a completat reprezentanta noastra.Simona Halep s-a calificat, luni dimineata, in sferturile de finala de la Australian Open.Tenismena noastra a invins-o in optimile de finala pe belgianca Elise Mertens, in doua seturi, cu 6-4, 6-4.In sferturile de finala, Simona va da piept cu invingatoarea "optimii" dintre Iga Swiatek si Anett Kontaveit.I.G.