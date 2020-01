"Reactia Simonei Halep dupa ce-a fost invinsa de Garbine Muguruza in semifinalele de la Australian Open"

Ziare.

Tenismena noastra spune ca aceasta infrangere o afecteaza si isi reproseaza ca nu a fost mai inteligenta la punctele importante."Sa pierzi in modul asta doare mai mult, cu siguranta. Sunt in suferinta acum, tebuie sa admit", a spus Simona, potrivit WTA Insider."Cred ca as fi putut sa fiu putin mai inteligenta la punctele importante. Dar n-am fost. In momentele importante ea a jucat un pic mai curajos", a adaugat sportiva romana.Vezi si: Prima reactie a Garbinei Muguruza dupa ce a invins-o pe Simona Halep in semifinalele de la Australian Open Simona Halep a fost eliminata de Garbine Muguruza in semifinalele de la Australian Open 2020, fiind invinsa in doua seturi, scor 6-7 (8), 5-7.In finala de la Melbourne, fostul lider WTA o va infrunta sambata dimineata pe americanca Sofia Kenin, care a trecut in semifinale de favorita numarul 1, Ashleigh Barty.Pentru evolutia de la aceasta editie, Simona va fi recompensata cu un cec in valoare de 1,04 milioane de dolari australieni (aproximativ 635.000 de euro) si 780 de puncte in clasamentul WTA.I.G.