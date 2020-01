Reactia Simonei Halep dupa ce a urcat in clasamentul WTA

Ziare.

Incepand de luni, sportiva noastra va urca pe locul 2 in ierarhia mondiala, in crestere cu o pozitie.La conferinta de presa sustinuta dupa meciul cu Anett Kontaveit, Simona a vorbit despre dificultatile pe care le-a avut in trecut din cauza punctelor ce trebuiau aparate si spune ca acum nu mai este interesata de pozitia din clasament."Cateodata m-am simtit epuizata. Presiunea de a fi buna in fiecare saptamana este cel mai important lucru si cel mai dificil. Dupa cativa ani te obisnuiesti si iei fiecare saptamana ca o provocare.Acum nu mai simt nicio presiune, e doar un bonus. Incerc sa fiu acolo cat mai mult posibil, dar clasamentul nu mai este obiectivul principal, ci titlurile si meciurile mari", a spus Simona la conferinta de presa.In acest moment, Simona are 6.101 puncte WTA , in crestere cu 540 de puncte. Pe primul loc este Ashleigh Barty , cu 8.367 de puncte.Ambele jucatoare sunt calificate in semifinale la Australian Open , iar Simona nu o poate intrece pe Barty indiferent de rezultat.C.S.