Reactia Simonei Halep dupa victoria de la Australian Open

Ziare.

com

Sportiva noastra a marturisit ca se astepta la o partida dificila si se bucura ca a reusit sa isi faca meciul mai usor in partea secunda."A fost un meci greu pentru ca am mai jucat impotriva ei acum cateva luni si am ajuns in setul decisiv. Eram pregatita de un meci dur. Sunt fericita ca am castigat aceasta partida si ma simt excelent sa joc aici, in Australia.Cred ca in setul secund mi-am gasit ritmul mai bine. Am reusit sa o misc pe teren mai mult, am fost mai puternica si m-am miscat mai bine", a spus Halep imediat dupa meci la microfonul Eurosport.Ea nu a ascuns faptul ca se bucura ca il are din nou alaturi de Darren Cahill, cel care ii da multa incredere."E foarte bine ca il am pe Darren din nou in echipa. Toata echipa mea este alaturi de mine si ii simt cum ma sustin in fiecare secunda!"Simona Halep a reusit sa se califice in turul secund de la Australian Open dupa o victorie superba contra lui Jennifer Brady.Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 7-6, 6-1, revenind exceptional in primul act al intalnirii.Mai departe, in turul secund pentru romanca urmeaza un duel cu invingatoarea meciului dintre Harriet Dart si Misaki Doi.