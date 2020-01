Reactia Simonei Halep dupa victoria de la Australian Open

Ziare.

"Aici e un tenis diferit fata de Wimbledon , dar sunt pregatita. Ma bucur de fiecare moment pe teren si dau totul pe teren. Sunt fericita ca am intrat in a doua saptamana.Nu ma influenteaza surprizele de pana acum, nu ma gandesc la ce fac celelalte jucatoare, ci doar la ce fac eu. Stiu ca la acest nivel fiecare meci e dificil si trebuie sa fii concentrat suta la suta indiferent de numele adversarei. Trebuie sa execut planul de joc. In trecut eram obsedata de tenis, dar acum am invatat sa ma gandesc si la altceva, sa ma relaxez, viata e frumoasa", a spus Simona Halep dupa meci.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Yulia Putintseva.Sportiva noastra a trecut fara mari emotii de ocupanta locului 38 WTA , scor 6-1, 6-4.Pentru calificarea in optimile de finala, Simona are asigurat un cec in valoare de 300 de mii de dolari australieni, echivalentul a 206.000 de dolari americani.In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Elise Mertens (17 WTA ) si Cici Bellis (600 WTA).Partida din optimile de finala va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.C.S.