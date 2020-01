Reactii din presa internationala dupa calificarea Simonei Halep in optimile de finala de la Australian Open

Ziare.

Publicatiile straine remarca ca Simona a ajuns in saptamana a doua de la Melbourne fara sa piarda vreun set in cele trei meciuri disputate pana acum.Dar iata cateva reactii aparute in presa internationala dupa victoria Simonei Halep in fata Yuliei Putintseva:"Fostul numar 1 WTA s-a calificat cu usurinta in cea de-a doua saptamana de la Australian Open dupa ce a trecut in doua seturi de Yulia Putintseva. Simona a avut nevoie de numai o ora si 18 minute pentru a trece de jucatoarea care a produs surpriza in runda precedenta, eliminand-o pe semifinalista din 2019, Danielle Collins" -"Romanca a supravietuit surprizelor uriase de sambata dimineata si s-a calificat in optimi fara sa piarda vreun set" -"Simona Halep a oferit o prestatie impresionanta in meciul cu Yulia Putintseva" -6-1, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Yulia Putintseva, din turul trei de la Australian Open.In optimile de finala, Simona o va intalni pe castigatoarea disputei dintre Elise Mertens si CiCi Bellis.I.G.