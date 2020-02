Simona Halep, amendata de organizatorii de la Australian Open: Suma platita de sportiva noastra

Ziare.

Sportiva noastra a fost nevoita sa plateasca o amenda in valoare de 4081.49 de dolari.Organizatorii au decis sa o pedepseasca pe Simona dupa ce aceasta si-a distrus racheta in timpul meciului cu Garbine Muguruza.Suparata ca a pierdut primul set, Simona si-a iesit din fire si a lovit cu racheta de ciment pana cand s-a asigurat ca a distrus-o.Conform regulamentului, astfel de gesturi nu sunt tolerate la turneele de Grand Slam si in circuitul WTA Amintim ca in cele din urma Simona a fost invinsa de Garbine Muguruza in semifinale.In urma acestui rezultat, Simona a urcat, din aceasta saptamana, pe locul 2 in clasamentul WTA Revenirea sportivei noastre in circuit se va produce incepand cu 17 februarie, la turneul de la Dubai.C.S.