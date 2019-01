Simona Halep avanseaza la Australian Open dupa o victorie dramatica

Ziare.

Sportiva noastra a trecut de ocupanta locului 37 WTA cu 6-3, 6-7 (3), 6-4, la capatul unui meci ce a durat mai bine de doua ore si jumatate.Simona a inceput la un nivel foarte ridicat, a condus cu 6-3 si 3-0, dar apoi Kenin a reintrat in meci si jocul a luat o turnura dramatica.In primul set, Simona a fost foarte precisa si a impresionat prin stilul agresiv adoptat, culminat cu numeroase lovituri castigatoare spectaculoase.In setul secund, dupa ce a condus cu 3-0, Simona s-a mai relaxat, a fost pasiva si nu a mai atacat si i-a permis lui Kenin sa intre in meci si sa trimita meciul in decisiv la tie-break.In decisiv s-a jucat pe muchie de cutit, cu schimburi la intensitate maxima. Simona a fost condusa cu 4-2, dar apoi a revenit magnific si a castigat dupa ce a luat patru game-uri la rand.Pentru Simona urmeaza acum un duel cu americanca Venus Williams , aflata pe locul 36 WTA Partida din turul 3 va avea loc sambata dimineata, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.11:12 - Simona rateaza prima minge de meci, mai raman doua!11:11 - Trei mingi de meci pentru Simona!11:11 - Simona incepe excelent acest game, are 30-0!11:08 - Simona face break, are 5-4 si serveste acum pentru calificarea in turul 3!!!11:08 - Simona rateaza si a doua minge de break, mai ramane una.11:07 - Simona rateaza prima minge de break, mai raman doua.11:07 - Trei mingi de break pentru Simona!!!11:05 - Simona isi face cu mari emotii serviciul si scorul este 4-4.11:00 - Simona face rebreak si scorul este 4-3 pentru Kenin!10:59 - Minge de rebreak pentru Simona!10:55 - Kenin face break si conduce cu 4-2!10:54 - Simona salveaza si a doua minge de break, insa Kenin o obtine si pe a treia.10:53 - Simona salveaza mingea de break, dar Kenin mai obtine inca una.10:52 - Minge de break pentru Kenin!10:47 - Simona mai rateaza o minge de break si Kenin are 3-2.10:44 - Minge de break pentru Simona!10:39 - Game solid din partea Simonei si scorul este 2-2 in decisiv!10:36 - Kenin isi face serviciul si are 2-1.10:31 - Simona isi face serviciul si egaleaza la unu.10:27 - Simona rateaza patru mingi de break in acest game si Kenin conduce cu 1-0 in startul setului decisiv!10:25 - Simona iroseste si a treia minge de break, dar joaca in continuare si obtine inca una!10:24 - Simona rateaza si a doua minge de break, dar beneficiaza si de a treia.10:21 - Simona rateaza prima minge de meci, dar mai obtine inca una.10:18 - Simona are minge de break in startul decisivului!10:03 - Kenin isi face serviciul si setul secund se decide la tie-break!10:01 - Game foarte incins. Simona revine de la 0-40 si acum suntem la deuce.09:57 - Game la zero reusit de Simona si presiunea se muta din nou pe Kenin!09:55 - Sofia Kenin egaleaza la cinci si suspansul continua!09:51 - Simona isi face serviciul si toata presiunea se muta acum pe Kenin!09:47 - Kenin reuseste un game la zero si scorul este 4-4.09:44 - Simona isi recapata concentrarea si raspunde cu un game la zero!09:41 - Meciul ia o turnura neasteptata, Kenin castiga al treilea game la rand si scorul este 3-3.09:34 - Break la zero pentru Kenin si scorul este 3-2.09:32 - Kenin isi face serviciul dupa un game de mare lupta, in care Simona a jucat de asemenea bine.09:25 - Simona e dezlantuita, nu-i da nicio sansa lui Kenin si conduce cu 3-0! De cand n-am mai vazut-o jucand atat de bine!09:23 - Tenis magnific aratat de Simona si scorul este 2-0 in setul secund! O domina complet pe Kenin!09:20 - Simona incepe convingator si setul secund pe propriul serviciu!09:14 - Doua mingi de set pentru Simona!09:12 - Un nou game solid pentru Simona si scorul este 5-3! Toata presiunea e pe umerii lui Kenin acum!09:07 - Kenin raspunde cu inca un game alb si scorul este 4-3.09:05 - Simona joaca entuziasmant, nu are nicio problema la serviciu si conduce cu 4-2.09:00 - Game la zero reusit de Kenin, scorul este 3-2 pentru Simona.08:58 - Simona se distanteaza la 3-1! Romanca joaca foarte bine, prinde lovituri excelente si pare foarte determinata.08:53 - Kenin isi face serviciul cu mari probleme si scorul este 2-1 pentru Simona.08:48 - Simona serveste foarte bine, e precisa si conduce cu 2-0!08:45 - Simona incepe excelent meciul, cu un break!08:38 - Meciul va incepe cu Kenin la serviciu!08:23 - S-a terminat meciul maraton dintre Wawrinka si Raonici. Meciul Simonei va incepe in cateva minute!06:54 - Meciul de pe terenul central dintre Wawrinka si Raonici s-a reluat cu acoperisul tras. Dupa acest meci va incepe si confruntarea Simonei.06:35 - Meciurile de la Australian Open sunt oprite momentan din cauza ploii.Simona ocupa locul 1 in clasamentul WTA, in timp ce Kenin se afla pe locul 37. Americanca in varsta de 20 de ani este in plina ascensiune si a urcat peste 70 de locuri in ultimul an.Aceasta este prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Kenin are insa un an 2019 de senzatie, cu 7 victorii si o singura infrangere.La casele de pariuri , Simona este favorita si are cota 1.35 pentru victorie.Invingatoarea o va intalni in turul trei pe castigatoarea dintre Venus Williams si Alize Cornet.Partida este televizata de EuroSport Romania.