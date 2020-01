Simona Halep, buna de plata dupa victoria de la Australian Open

Ziare.

com

Sportiva noastra va fi penalizata de Cahill pentru iesirile nervoase avutet pe durata partidei. Banii vor fi donati victimelor incendiilor din Australia."Sigur se vor strange bani pentru donatii acum! Darren tine socoteala, mi-e frica sa-l intreb cat s-a adunat. Mi-a spus ca taie 50% din suma pentru ca am castigat, dar totusi... Ma bucur foarte mult si voi dona cu cea mai mare placere", a spus Simona la conferinta de presa.La inceputul acestui sezon, Simona a anuntat ca va dona cate 200 de dolari de fiecare data cand il va enerva pe Darren Cahill.Amintim ca Simona s-a calificat in turul 3 de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Harriet Dart cu 6-2, 6-4.Pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu Yulia Putintseva, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA Aceasta va fi prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Partida va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.