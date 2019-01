"Simona Halep castiga cu mari emotii in primul tur la Australian Open"

What a match from the World No.1.



SIMONA HALEP - KAIA KANEPI 6-7 (2), 6-4, 6-2

SETUL III

SETUL II

SETUL I

Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA s-a impus, marti, in trei seturi, cu scorul de 6-7 (2), 6-4, 6-2, luandu-si astfel revansa pentru eliminarea suferita in fata jucatoarei din Estonia in primul tur la US Open 2018.Doua ore si 11 minute a durat confruntarea dintre cele doua.In turul urmator, finalista de anul trecut de la Melbourne va da piept cu americanca Sofia Kenin, aflata pe locul 37 in clasamentul WTA si care saptamana trecuta a castigat turneul de la Hobart.E prima victorie obtinuta de reprezentanta noastra din luna august a anului trecut, succes venit dupa cinci infrangeri consecutive si dupa o perioada in care Simona a avut mari probleme din cauza accidentarii la spate. De asemenea, e primul triumf obtinut fara Darren Cahill.Dar n-a fost deloc usor, chiar daca nici adversara ei n-a traversat o perioada usoara de la US Open incoace. Cu un serviciu excelent si cu lovituri puternice, Kaia Kanepi a pus-o in mare dificultate pe Simona.In primul set, cele doua tenismene au mers cap la cap pana la tie-break, unde forta estoniencei in varsta de 33 de ani a facut diferenta. La fel de echilibrat a fost si setul secund, adjudecat de Simona cu un break facut la 5-4. In decisiv, insa, Kaia Kanepi a aratat obosita, in timp ce constanteanca noastra a gresit din ce in ce mai putin si a obtinut biletul pentru runda urmatoare.Urmeaza Sofia Kenin, o tenismena tanara, insa aflata intr-o forma excelenta in acest start de an, in care a castigat deja doua turnee: Auckland, la dublu, si Hobart, la simplu.*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app Ziare.com pentru actualizarea paginii13:05 - Simona isi face serviciul cu usurinta si se afla la un singur game distanta de calificarea in turul doi.Kaia Kanepi acuza o accidentare la unul dintre degetele de la mana dreapta si cere interventia fizioterapeutului. Avem parte de un time-out medical.12:59 - BREAK SIMONA! Sportiva noastra revine de la 40-0 si reuseste sa se impuna pe serviciul adversarei. (4-2)12:53 - Halep trece din nou in avantaj dupa ce reuseste sa-si faca serviciul. (3-2)12:50 - 2-2 dupa un game bun al estoniencei, in care Simona a avut cateva iesiri nervoase. (2-2)12:46 - Game excelent al Simonei, castigat la 0 in mai putin de doua minute. (2-1)12:44 - Kaia Kanepi isi face serviciul si egaleaza la 1. (1-1)12:39 - Simona incepe bine setul decisiv, cu un game solid, in care tenismena noastra a parut mai increzatoare si linistita. (1-0)12:37 - Incepe setul decisiv si, asa cum spuneam, Simona Halep se afla la serviciu.12:34 - Simona Halep va servi prima, dar nu inainte de o pauza de vestiar.Simona a avut o iesire nervoasa dupa o minge irosita in game-ul 10 al setului secund: "Misca picioarele alea! Misca-te odata, cap sec!"12:23 - Game solid reusit de Simona, iar Kaia Kanepi va servi pentru a ramane in acest set doi. (5-4)Avem o ora si 25 de minute de la startul partidei.12:21 - Kaia Kanepi nu renunta la stilul ei agresiv, iar echilibrul se mentine si in acest set secund. (4-4)12:15 - Jocul lui Halep pare mai solid in acest set secund, in care conduce cu 4-3.12:10 - Game consistent al estoniencei, care continua sa fie agresiva si sa serveasca foarte puternic. (3-3)La Melbourne tocmai am trecut de ora 21:00, iar afara sunt 26 de grade Celsius.12:06 - Simona leaga doua game-uri consecutive si preia conducerea. (3-2)12:03 - Rebreak reusit de sportiva noastra si scorul devine din nou egal. (2-2)11:58 - Simona isi pierde serviciul impotriva unei jucatoare care e extrem de agresiva. (1-2)11:54 - Kaia Kanepi continua sa loveasca foarte puternic si sa-i creeze mari dificultati Simonei. (1-1)11:51 - Simona incepe bine setul doi, cu un game castigat cu usurinta pe propriul serviciu. (1-0)"E greu sa joci impotriva unei jucatoare care serveste atat de puternic", spunea Simona intr-un interviu acordat inainte de meci.11:49 - Simona va servi prima in setul secund.5-1 pentru Kanepi dupa disputarea a 6 mingi in tie-break;2-1 pentru Kanepi dupa primele trei mingi jucate in tie-break;11:38 - Ce meci greu... Simona salveaza doua mingi de set al estoniencei si impinge apoi setul la tie break. (6-6)Simona a venit la Australian Open fara antrenor, dupa despartirea de Darren Cahill. Totusi, ocupanta locului 1 in clasamentul WTA e ajutata de capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu, dar si de Darren Cahill, cu sfaturi.11:34 - Kanepi continua sa loveasca puternic si s-o puna in dificultate pe Simona, care n-are deocamdat raspuns la forta jucatoarei din Estonia. (5-6)Kaia Kanepi a castigat 4 turnee in cariera, iar cea mai buna pozitie in clasamentul WTA a ocupat-o in 2012, cand s-a aflat pe locul 15.11:31 - Simona serveste excelent si raspunde cu un game alb, trimitand primul set "in prelungiri". (5-5)11:27 - Game la 0 pentru Kaia Kanepi, iar Simona arata primele semne de nervozitate (4-5)11:25 - Game solid reusit de Simona, care egaleaza la 4. Estonianca e insa jucatoarea care dicteaza ritmul. (4-4)11:22 - Kanepi loveste puternic, iar Simona e pusa in dificultate. (3-4)11:19 - Reprezentanta noastra reuseste un game foarte solid, castigat la 9, egaland astfel scorul. (3-3)11:15 - Un nou game castigat cu usurinta de jucatoarea in varsta de 33 de ani, in timp ce Simona pare ca are difcultati in a-si construi punctele. (2-3), a declarat Simona Halep inainte de startul turneului de la Antipozi.11:13 - Rebreak la 0 reusit de Kaia Kanepi, care la US Open 2018 a invins-o pe Simona Halep in runda inaugurala. (2-2)11:10 - Simona fructifica a treia minge de break din acest game si preia conducerea. (2-1)11:05 - Game alb izbutit de Simona Halep, care e urmarita din tribune de mama ei, dar si de capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu. (1-1)11:03 - Simona are o sansa de break, insa tenismena din Estonia, aflata la primul meci oficial dupa o pauza de aproape jumatate de an, revine si castiga primul game al meciului. (0-1)10:57 - Simona incepe meciul la primire.10:50 - Cele doua tenismene se afla la incalzire, jocul urmeaza sa inceapa in aproximativ 5 minute.Partida e programata pe arena Margaret Court si e transmisa in direct la TV de postul Eurosport.Simona Halep ocupa locul 1 in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei din Estonia, care n-a mai disputat niciun meci de la US Open 2018, fiind accidentata, se afla pe pozitia 71.Va fi cea de-a treia confruntare directa intre cele doua tenimene, scorul fiind egal inaintea acestei partide:2014, Doha: 6-4, 3-6, 7-6 pentru Simona;2018, US Open: 6-4, 6-4 pentru Kaia;Australian Open 2019 se desfasoara in perioada 14-27 ianuarie.