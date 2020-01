Simona Halep, despre adversara din optimile de finala de la Australian Open

Ziare.

Tenismena romana se asteapta la o confruntare dificila, amintindu-si de finala pe care a pierdut-o, anul trecut, in fata belgiencei la Doha."Am jucat de cateva ori, suficient cat sa stiu cum joaca si ce ar trebui sa fac contra ei. Stiu ca joaca bine, prefera sa joace repede de pe baseline. Si ca lupta pana la sfarsit, stiu ca am avut set si break la Doha", a spus Simona, citata de TreizeciZero.ro Simona Halep si Elise Mertens s-au intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 2-1, insa ultima partida directa a fost castigata de belgianca in finala de anul trecut de la Doha:2018, Madrid: 6-0, 6-3 pentru Simona;2018, Roland Garros: 6-2, 6-1 pentru Simona;2019, Doha: 3-6, 6-4, 6-3 pentru Elise.Meciul din optimi dintre Simona Halep si Elise Mertens se va disputa luni, la o ora ce va fi anuntata ulterior e organizatori.I.G.