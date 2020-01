Simona Halep, despre semifinala cu Garbine Muguruza de la Australian Open

Ziare.

Sportiva noastra a declarat ca se asteapta la o replica dura din partea Muguruzei si la un joc similar cu al lui Anett Kontaveit."Va fi un meci dificil, stiu asta! Ma astept la un meci dificil. Dar este semifinala si este normal sa fie asa, insa sunt increzatoare si sunt pregatita. Loveste puternic, serveste puternic...Cred ca va fi aceeasi tactica. Lucrurul principal va fi sa ma concentrez pe ce am eu de facut. Voi fi pregatita. Vreau doar sa ma bucur pentru ca sunt fericita ca am ajuns in semifinale fara un set pierdut", a spus Simona la conferinta de presa.Amintim ca Simona s-a calificat in semifinalele de la Australian Open , dupa ce a invins-o pe Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1.In semifinale, sportiva noastra se va duela cu Garbine Muguruza , aflata pe locul 31 in clasamentul WTA Partida din semifinale va avea loc joi, de la ora 6:30 (ora Romaniei) si va fi in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor directe este 3-2 in favoarea Muguruzei. Iberica a castigat toate cele trei partide pe hard court.C.S.