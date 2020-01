Simona Halep, despre urmatoarea adversara de la Australian Open

Ziare.

Sportiva noastra a mentionat ca nu o cunoaste prea bine pe estona si nici macar nu-si amintea daca s-au mai intalnit pana acum."Am auzit ca a invins-o rapid pe Bencici, dar sunt sigura ca Belinda nu se simtea bine. Nu stiu daca am mai jucat cu ea, poate o data.E puternica, dar eu sunt aici sa fac fata oricarei provocari si nu ma gandesc negativ, vreau doar sa intru pe teren si sa dau tot ce am mai bun. Asta e tot ce am in minte", a spus Simona la conferinta de presa.In optimile de finala, Kontaveit a trecut de Iga Swiatek cu 6-7 (4), 7-5, 7-5 dupa aproape trei ore de joc.Simona Halep si Anett Kontaveit s-au mai intalnit de doua ori in circuitul WTA , iar scorul este egal, 1-1.La turneul de la Miami a invins-o cu 6-3, 6-0, iar la cel de la Roma a pierdut cu 6-2, 6-4.Partida din sferturile de finala va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.C.S.