Simona Halep dezvaluie cine a impresionat-o la Australian Open: Trebuie sa invat din asta

Sportiva noastra spune ca are multe de invatat de la Roger Federer, dupa ce acesta s-a calificat in semifinale salvand sapte mingi de meci."A fost incredibil ce a facut! Felul in care a acceptat faptul ca nu era pregatit si cum a luptat pentru fiecare minge... Trebuie sa invat din asta!", a spus Simona la conferinta de presa.Roger Federer s-a calificat, marti, in semifinalele de la Australian Open dupa un meci in care a salvat nu mai putin de 7 mingi de meci! Tenismenul elvetian a fost pe punctul de a fi eliminat de jucatorul aflat pe locul 100 in clasamentul ATP , Tennys Sandgren, insa a revenit fantastic si ajunge pentru a 15-a oara in cariera in penultimul act al Grand Slam-ului de la Antipozi.6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Federer si Sandgren, care a durat trei ore si 28 de minute.C.S.