Simona Halep, ghinion la tragerea la sorti de la Australian Open 2020: Iata ce scrie site-ul oficial al WTA

Tenismena romana, cap de serie numarul 4 la editia din acest an a Grand Slam-ului australian, va avea o misiune extrem de dificila, considera site-ul oficial al Asociatiei de Tenis Feminin.WTA se asteapta ca Simona sa aiba emotii in primul tur cu Jennifer Brady, dar si daca va ajunge in turul trei si o va intalni pe Danielle Collins."Semifinalista in 2018, romanca a avut ghinion la tragerea la sorti. Halep va da piept in runda inaugurala cu jucatoarea aflata pe locul 49 in clasamentul WTA, Jennifer Brady, care vine la Melbourne cu multa incredere dupa turneul de la Brisbane. Acolo, Brady le-a invins pe Maria Sharapova si Ashleigh Barty, inainte de a fi eliminata de Petra Kvitova.Halep ar putea juca in turul trei cu semifinalista din 2019, Danielle Collins, o alta jucatoare aflata in forma, cu victorii anul acesta la Svitolina si Bencic. A ajuns in semifinale la Adelaide, acolo unde o va infrunta pe Barty. Atat Brady, cat si Collins sunt capabile de a o invinge pe Halep.Daca totusi va trece de prima saptamana, Halep ar putea avea meciuri mai confortabile in fazele superioare. Mertens sau Muchova in optimi, Bencic si Sbalenka in sferturi. Sabalenka tocmai a invins-o pe Halep la Adelaide, insa n-a trecut niciodata de turul trei la Melbourne"Jennifer Brady;Misaki Doi sau o jucatoare din calificari;Danielle Collins sau Yulia Putintseva; (posibil)Elise Mertens sau Karolina Muchova; (posibil)Belinda Bencic, Aryna Sabalenka sau Donna Vekic; (posibil)Karolina Pliskova, Elina Svitolina si Kiki Bertens; (posibil)Ashleigh Barty, Naomi Osaka sau Serena Williams; (posibil)Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.