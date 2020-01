Simona Halep, in turul 2 la Australian Open: Iata ora de start a meciului

Ziare.

Duelul dintre cele doua va fi primul din sesiunea de seara pe principala arena de la Melbourne, Rod Laver.Astfel, meciul va incepe la ora 10:00, ora Romaniei.Ca de obicei, partida va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com, in timp ce la TV va putea fi urmarita pe postul Eurosport.Simona Halep s-a calificat in turul secund de la Australian Open dupa un meci bun in fata lui Jennifer Brady si infrunta acum o adversara mult mai facila.Harriet Dart a ajuns pe tabloul principal dupa ce a jucat in calificari si in runda inaugurala a avut nevoie de trei seturi pentru a o depasi pe Misaki Doi.Va fi prima intalnire directa dintre Halep si Dart in circuitul feminin.M.D.