Simona Halep, in turul 3 la Australian Open: Iata ora de start a meciului

Ziare.

com

Sportiva din Romania va juca din nou pe terenul principal de la Melbourne , Rod Laver Arena, insa in sesiunea de zi, in a doua partida din program.Asta inseamna ca duelul ei cu Yulia Putintseva va incepe in jurul ore 03:30, ora Romaniei.Halep si Putintseva nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul feminin, insa sportiva noastra ar putea avea un avantaj important.Simona a reusit sa incheie cele doua meciuri disputate pana acum la Openul australian in doua seturi, trecand fara prea multe emotii de Jennifer Brady si Harriet Dart.Putintseva, in schimb, s-a chinuit teribil in runda secunda cu Danielle Rose, avand nevoie de trei seturi si peste doua ore si jumatate de joc pentru calificare.Astfel, dincolo de diferenta neta de valoare, Simona ar putea avea si avantajul prospetimii fizice.M.D.