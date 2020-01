Simona Halep, invinsa in semifinale la Australian Open dupa un meci electrizant

The Spaniard draws first blood 🇪🇸@GarbiMuguruza hits her 1️⃣2️⃣th winner past Simona Halep to break the Romanian and lead 4-3 in the opening set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/5ei4pkqR01 - #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Sportiva noastra a pierdut dupa mai bine de doua ore de joc cu 7-6 (8), 7-5.Simona a facut un joc bun, dar in multe momente a fost prea pasiva si a depins prea mult de greselile numeroase comise de Garbine Muguruza.Partida de pe terenul central de la Melbourne a avut numeroase rasturnari de situatie si i-a tinut cu sufletul la gura pe fanii tenisului.In primul set, Simona a facut break cand era condusa cu 5-4, iar apoi a facut 6-5 si a avut doua mingi de set. Nu a reusit sa le fructifice si s-a ajuns astfel la tie-break.Si aici, meciul a avut o desfasurare de infarct. Muguruza a condus cu 3-0, dar Simona a intors si a reusit sa aiba doua mingi de set. Le-a ratat si de aceasta data, iar Muguruza a castigat primul set.Actul secund a fost si mai spectaculos, cu numeroase break-uri din partea ambelor jucatoare.Simona a condus cu 5-3, dar s-a prabusit brusc, iar Muguruza a obtinut calificarea in finala dupa ce a luat patru game-uri la rand.In urma evolutiei de la Australian Open, sportiva noastra va urca pe locul 2 in clasamentul WTA.Pentru parcursul de la Melbourne, Simona va incasa un cec in valoare de 1.040.000 de dolari australieni, echivalentul a 704 mii de dolari americani.In finala de sambata, Garbine Muguruza o va intalni pe americanca Sofia Kenin.09:30 - Simona salveaza prima minge de meci!09:29 - Doua mingi de meci pentru Muguruza.09:26 - Muguruza are 6-5, iar acum Simona serveste pentru a ramane in meci.09:22 - Muguruza face break si scorul devine 5-5! Continua suspansul in acest meci electrizant!09:21 - Simona rateaza un punct pe care l-a avut in mana si Muguruza are a patra minge de break!09:21 - Cu ceva sansa, Simona salveaza si a treia minge de break!09:20 - Simona trimite din nou afara si Muguruza are a treia minge de break din acest game!09:20 - Simona salveaza fabulos si a doua minge de break dupa un schimb de senzatie!09:19 - Simona trimite un metru afara si Muguruza mai are o minge de break!09:19 - Simona salveaza mingea de break!09:18 - Minge de break pentru Muguruza!09:18 - Game foarte echilibrat, suntem la 30-30!09:15 - Game la zero pentru Muguruza, iar acum Simona serveste pentru a trimite meciul in set decisiv!09:13 - Simona conduce cu 5-3, iar Muguruza serveste acum pentru a ramane in set!09:08 - Muguruza intoarce de la 0-30 si scorul devine 4-3.09:04 - Simona salveaza si a doua minge de rebreak si conduce cu 4-2!09:02 - Simona salveaza mingea de rebreak, dar Muguruza mai obtine una.09:02 - Minge de rebreak pentru Muguruza!08:58 - Simona face break si conduce cu 3-2!08:58 - Simona rateaza doua mingi de break, dar mai obtine inca una.08:55 - Doua mingi de break pentru Simona!08:52 - Muguruza face rebreak si scorul este 2-2!08:48 - Simona face break si conduce cu 2-1!08:46 - Trei mingi de break pentru Simona!08:44 - Simona salveaza doua mingi de break si scorul este 1-1!08:39 - Simona e afectata de pierderea primului set, iar Muguruza isi face serviciul fara emotii in startul setului secund. Simona a distrus o racheta dupa ce a dat puternic cu ea de ciment!08:19 - Muguruza isi face serviciul dupa ce Simona a ratat doua mingi de break! Primul set se decide la tie-break!08:17 - Muguruza salveaza si a doua minge de set, suntem la deuce!08:16 - Muguruza salveaza prima minge de set cu un as, dar Simona mai are una.08:16 - Doua mingi de set pentru Simona!08:15 - Simona incepe excelent acest game, are 30-0 pe serviciul Muguruzei!08:12 - Muguruza greseste tot mai mult, iar Simona are 6-5! Iberica serveste acum pentru a ramane in primul set!08:08 - Break la zero reusit de Simona dupa un game fenomenal si scorul este 5-5!!!08:07 - Trei mingi de break pentru Simona!!!08:06 - Simona incepe bine acest game, conduce cu 30-0 pe serviciul Muguruzei!08:04 - Game la zero reusit de Simona si scorul e 5-4. Romanca are nevoie de break!08:01 - Simona rateaza mingea de rebreak, iar Muguruza face 5-3. Sportiva noastra serveste acum pentru a ramane in set.08:00 - Minge de rebreak pentru Simona!07:55 - Muguruza face break, are 4-3 si trece in avantaj in premiera in acest meci.07:54 - Minge de break pentru Muguruza!07:52 - Game din nou foarte echilibrat si scorul devine 3-3.07:46 - Simona salveaza si a doua minge de break si are 3-2!07:45 - Simona salveaza prima minge de break, dar mai ramane una.07:45 - Doua mingi de break pentru Muguruza.07:42 - Game solid si pentru Muguruza si scorul devine 2-2.07:37 - Simona serveste impecabil, reuseste un game la zero si conduce cu 2-1!07:35 - Simona rateaza si a doua minge de break din acest game si scorul este 1-1.07:33 - Simona rateaza mingea de break, dar mai obtine una.07:32 - Minge de break pentru Simona!07:28 - Simona incepe bine, cu un game solid pe propriul serviciu, pe care il castiga fara emotii.07:22 - Meciul va incepe cu Simona la serviciu!07:19 - Cele doua jucatoare intra pe teren.07:00 - Meciul Simonei va incepe in cateva minute!Info: Sofia Kenin o invinge pe Ashleigh Barty si se califica in finala! Info: Sofia Kenin a castigat primul set al semifinalei cu Ashleigh Barty cu 7-6 (6).Aflata pe locul 32 in clasamentul WTA, Muguruza a trecut in sferturile de finala de Anastasia Pavlyuchenkova, cu 7-5, 6-3.Scorul intalnirilor precedente este 3-2 in favoarea Muguruzei. Ultima disputa a avut loc la Roland Garros 2018, cand Simona s-a impus dupa un meci minunat. Muguruza a castigat insa toate cele trei meciuri disputate pe hard.Dubla campioana de Grand Slam, Muguruza este departe de cea mai buna forma a carierei si a iesit din top 30 WTA pe fondul rezultatelor slabe.Partida este televizata de EuroSport.