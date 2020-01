Simona Halep, la Australian Open 2020: Miza financiara a meciului cu Harriet Dart

Ziare.

Astfel, pentru prezenta in turul doi al Grand Slam-ului de la Melbourne, sportiva noastra si-a asigurat un cec in valoare de 128.000 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 80.000 de euro.Calificarea in turul trei e recompensata de organizatori cu 180.000 de dolari australieni (in jur de 111.000 de euro).optimi: 300.000 de dolari australieni (aproximativ 185.000 de euro)sferturi: 525.000 de dolari australieni (aproximativ 325.000 de euro)semifinale: 1,04 milioane de dolari australieni (aproximativ 643.000 de euro)finala: 2,06 milioane de dolari australieni (aproximativ 1,27 milioane de euro)castigatoare 4,12 milioane de dolari australieni (aproximativ 2,55 milioane de euro)71 de milioane de dolari australieni (aproximativ 44 de milioane de euro) sunt premiile totale de la Australian Open 2020.I.G.