Simona Halep la Australian Open: Iata ora de start a meciului cu Brady

Meciul fostului numar unu WTA cu Jennifer Brady a fost programat in sesiunea de seara, ceea ce inseamna ca ora este una accesibila inclusiv pentru publictul din Romania.Astfel, duelul dintre Halep si Brady va incepe dupa ora 09:00, ora Romaniei.Cele doua vor deschide sesiunea de seara pe Margaret Court Arena, urmand a intra pe teren dupa duelul dintre Tomjlanovic si Sevastova.Daca va trece de acest prim examen care se anunta destul de dificil, Simona va da in turul al doilea peste invingatoarea intalnirii dintre japoneza Misaki Doi si Harriet Dart, o jucatoare venita din calificari.Simona are nevoie de un rezultat bun la Melburne pentru a ramane in varful clasamentului WTA, ea avand de aparat punctele castigate pentru optimile de finala jucate anul trecut, atunci cand a fost invinsa de Serena Williams.Toate meciurile disputate de Halep la Australian Open vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.