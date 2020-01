Simona Halep la Australian Open: Organizatorii au anuntat ora de start a partidei din optimile de finala

Ziare.

Partida este programata luni dimineata in Romania, la ora noastra locala 2.00, corespondentul orei 11 dimineata in Australia. Jocul dintre cele doua are loc pe Rod Laver Arena, arena principala de la Australian Open , fiind primul chiar din sesiunea de zi.Pe aceeasi arena, dupa meciul Simonei, vor mai avea loc partidele Monfils - Thiem, Muguruza - Bertens, Nadal - Kyrgios si inca o partida care pentru moment nu a fost anuntata inca.Simona Halep se va duela cu Mertens pentru a patra oara in cariera, ea conducand la aceasta ora cu 2-1 la victorii in meciurile directe.Ultima intalnire a fost finala de la Doha de anul trecut, una pierduta de Halep in trei seturi la Mertens.Daca Halep trece de Mertens, ea va evolua in sferturi de finala cu invingatoarea partidei Kontaveit - Swiatek.Romanca de pe locul 3 WTA are cel mai bun rezultat in emisfera sudica o finala disputata in 2018 si pierduta la Caroline Wozniacki , recent retrasa definitiv din acest sport, dupa un esec la Ons Jabeur din Tunisia.Intalnirea dintre Halep si Mertens va fi transmisa LIVE text de Ziare.com si va fi televizata pe EuroSport.Citeste si: