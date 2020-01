Simona Halep, laudata de ESPN: "Nimeni nu este perfect, dar ea a fost aproape"

Ziare.

com

"Nimeni nu este perfect, dar Simona Halep a fost aproape in meciul din sferturile Australian Open ", este titlul materialului in care sportiva noastra primeste laude peste laude.Jurnalistii de peste Ocean au descoperit ca jucatoarea nascuta in Constanta a bifat si o performanta impresionanta dupa meciul cu Anett Kontaveit."Romanca in varsta de 28 de ani a devenit prima jucatoare care pierde numai doua game-uri intr-un meci din sferturile de finala de la Australian Open din 2000 si pana acum. Martina Hingis si Jennifer Capriati au realizat amandoua aceasta performanta in acel an", mai scriu americanii.In continuare, cei de la ESPN sustin ca Halep ar putea egala o alta performanta remarcabila daca se va impune la editia din acest an a openului de la Antipozi."Halep pare pregatita sa isi imbogateasca aceasta colectie de titluri importante, care include pana acum Wimbledonul din 2019 si Roland Garrosul din 2018. Daca va reusi asta va fi numai a treia tenismena din istorie care castiga primele trei Grand Slamuri din cariera pe suprafete diferite. Serena Williams , pe care Halep a invins-o in finala de la All England Club aul trecut, a fost ultima care a reusit asta in 2002."Simona Halep se va duela cu Garbine Muguruza , din Spania, in semifinalele feminine de la Australian Open.Meciul va avea loc joi dimineata, de la ora 6:30 (ora Romaniei) si va fi transmis in direct de Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 3-2 in favoarea Muguruzei. Ultima disputa a avut loc la Roland Garros 2018, cand Simona s-a impus dupa un meci minunat. Muguruza a castigat insa toate cele trei meciuri disputate pe hard.