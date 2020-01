"Simona Halep o invinge pe Elise Mertens si avanseaza in sferturile de finala de la Australian Open"

Simona Halep - Elise Mertens 6-4, 6-4

Tenismena noastra a invins-o in optimile de finala pe belgianca Elise Mertens, in doua seturi, cu 6-4, 6-4.Cu a patra victorie in doua seturi din tot atatea meciuri jucate la aceasta editie, Simona ajunge pentru a patra oara in cariera in sferturile de finala ale Grand Slam-ului de la Antipozi.Chiar daca s-a impus in doua seturi, tenismena romana n-a avut deloc o misiune usoara in fata lui Elise Mertens, care a reusit peste 40 de lovituri castigatoare si au fost multe momente in care a pusa in dificultate de sportiva aflata pe locul 17 in clasamentul WTA.Simona a jucat insa mai solid in momentele cheie, in ambele seturi reusind breakul la 4-4, si a reusit, astfel, sa-si ia revansa pentru finala pierduta anul trecut la Doha (Qatar).Odata cu calificarea in sferturile de finala, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 525.000 de dolari australieni (aproximativ 325.000 de euro) si 430 de puncte in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Vezi si: Simona Halep urca in clasamentul WTA: Ce loc va ocupa dupa Australian Open In sferturile de finala, finalista de acum doi ani va da piept cu castigatoarea "optimii" dintre tanara poloneza Iga Swiatek (18 ani) si surprinzatoarea estonianca Anett Kontaveit.Meciul din sferturi va fi programat miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.Citeste si: Reactia Simonei Halep dupa calificarea in sferturile de finala de la Australian Open 03:47 - Simona profita de cea de-a cincea minge de break si va servi pentru castigarea meciului si a avansa in sferturile de finala ale Grand Slam-ului de la Melbourne.03:37 - Belgianca izbuteste un nou break si egaleaza la 4, dupa ce Simona a condus cu 3-0 si 4-2 in acest set secund.03:32 - Elise Mertens isi face serviciul si ramane aproape de Simona.03:29 - Simona raspunde cu un game castigat la 0 si are 4-2 pe tabela in acest set doi.03:26 - Game alb reusit de tenismena din Belgia, care se apropie la doar un game de Simona, insa reprezentanta noasta ramane cu un break in fata.03:25 - Mertens recupereaza un break si pune punct, astfel, seriei fantastice a Simonei.03:20 - Un nou break reusit de sportiva noastra, care ajunge la cinci game-uri castigate consecutiv.03:16 - Simona joaca de-a dreptul incantator de cateva minute bune si se distanteaza la 2-0 in setul doi.03:12 - Simona incepe excelent setul doi, cu un break.02:57 - Un nou break reusit de Simona, care va servi pentru castigarea primului set.02:54 - Game Halep si avem din nou egalitate.02:48 - Simona are doua mingi de break, insa Mertens revine si trece in avantaj.02:39 - Elise Mertens reuseste breakul si egaleaza la 3.02:35 - Mertens isi face serviciul, insa Simona ramane cu break in fata.02:32 - Tenismena noastra isi consolideaza breakul si se distanteaza la 3-1 in acest prim set.02:27 - Simona reuseste primul break al meciului.02:17 - Game alb izbutit de Simona.02:15 - Belgianca isi castiga serviciul cu usurinta si isi adjudeca primul game al meciului.Partida se joaca pe arena Rod Laver si e televizata de Eurosport.Simona Halep si Elise Mertens s-au intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 2-1, insa ultima partida directa a fost castigata de belgianca in finala de anul trecut de la Doha:2018, Madrid: 6-0, 6-3 pentru Simona;2018, Roland Garros: 6-2, 6-1 pentru Simona;2019, Doha: 3-6, 6-4, 6-3 pentru Elise.In runda precedenta, Simona Halep a trecut in doua seturi de Yulia Putintseva, in timp ce belgianca a avut nevoie de trei seturi pentru a o elimina pe CiCi Bellis.Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.