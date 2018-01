"Simona Halep pierde finala de la Australian Open dupa o partida halucinanta"

Simona Halep - Caroline Wozniacki 6-7 (2), 6-3, 4-6

Setul III

Forehand errors creeping into Wozniacki's game now. She sprays one far left for a Halep break. The No.1 leads 4-3.#AusOpen pic.twitter.com/EUHnvSmzAq - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

Running on fumes she breaks back AGAIN to keep it on serve 2-3.#AusOpen18 pic.twitter.com/Qon1CI7tnI - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

All packed in to watch this cracker of a match!#AusOpen pic.twitter.com/XKr0AIDVUH - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

Total time on court coming into the match:@Simona_Halep: 11 hours, 30 minutes@CaroWozniacki: 9 hours, 59 minutes



Will it make a difference in this tight third set? #AusOpen - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

The heat rule has come into effect, which means both players will take a ten minute break before the third set commences.#AusOpen - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

Setul II

The second goes to Simona!@Simona_Halep grinds out a close second set in hot, muggy conditions to send it to a decider, 6-3.#AusOpen pic.twitter.com/9fHVc0Gg0t - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

First set in the books...@CaroWozniacki 📊

-1 ace

-2 double faults

-9 winners

-9 UEs

-4/7 net points

-72% 1st serve

-76% returns in play@Simona_Halep

-3 aces

-0 double faults

-15 winners

-14 UEs

-4/4 net points

-68% 1st serve

-74% returns in play#AusOpen pic.twitter.com/NgZzgcAtr4 - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

Setul I

First set, @CaroWozniacki! 7-6 (2)



It's the first set Wozniacki has ever won in a Grand Slam final. And now she's just one set away from... 🏆#AusOpen pic.twitter.com/cwXxyuMtpV - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

Getting 🔥@Simona_Halep breaks on the back of elite defense. She'll serve to stay alive in the first, 4-5.#AusOpen pic.twitter.com/VJhxHXNEHV - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

Moving well, aggressive at every opportunity and precise and powerful with her serves. 3-0.#AusOpen pic.twitter.com/doj8qyfBmI - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

Some 📊 to get you prepared for tonight's blockbuster:@CaroWozniacki

-36 FH winners

-98 FH errors

-42 BH winners

-69 BH errors

-9h 59m on court@Simona_Halep

-81 FH winners

-141 FH errors

-40 BH winners

-135 BH errors

-11h 30m on court#AusOpen pic.twitter.com/JWgTiCJ6nI - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

Really looking forward to Halep v Wozniacki, huge amount on the line this evening. Radio & text @BBCSport from 08:30 GMT. https://t.co/ylaCtqQoAj #AusOpen #BBCTennis pic.twitter.com/5EuP88o7VK - Piers Newbery (@piersnewbery) January 27, 2018

2017 WTA Finals - Wozniacki def. Halep 6-0 6-2

2017 Eastbourne - Wozniacki def. Halep 5-7 6-4 6-1

2015 Stuttgart - Wozniacki def. Halep 7-5 5-7 6-2



Can Simona turn it around?#AusOpen pic.twitter.com/9l59HU4BgS - #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

2012, Dubai (optimi): 6-2, 6-3 pentru Wozniacki;

2013, New Haven (semifinale): 6-2, 7-5 pentru Halep;

2015, Dubai (semifinale): 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep;

2015, Stuttgart (semifinale): 7-5, 5-7, 6-2 pentru Wozniacki;

2017, Eastbourne (sferturi): 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki;

2017, Turneul Campioanelor (grupe): 6-0, 6-2 pentru Wozniacki.

Ziare.

com

Tenismena romana a fost invinsa in ultimul act al turneului de Grand Slam de la Melbourne de Caroline Wozniacki, dupa un joc incredibil, care a durat aproape trei ore.Sportiva daneza s-a impus in trei seturi, cu 7-6, 3-6, 6-4.E cea de-a treia finala de Grand Slam pierduta de Simona, care, incepand de luni, va fi detronata din pozitia de lider WTA chiar de Caroline Wozniacki.Ce finala am avut pe Arena Rod Laver de la Melbourne! Simona si Caroline au declarat, in ziua precedenta, ca isi vor da viata pe teren. Si n-au fost departe de asta!Nordica a inceput mai bine partida si s-a distantat aproape imediat la 5-2, insa Simona, asa cum ne-a obisnuit la turneul de la Antipozi, a revenit fantastic si a impins setul in tie-break. Acolo insa Wozniacki a fost superioara si s-a impus cu 7-2.A urmat setul doi, in care reprezentanta noastra a jucat eroic! Desi a acuzat o stare de ameteala si a avut probleme la glezna piciorului stang, Simona a reusit sa fie agresiva si a surclasat-o pe adversara sa cu un nesperat 6-3.Epuizate din cauza caldurii excesive, cele doua au continuat insa sa faca spectacol si sa ofere o noua partida memorabila. Jocul Simonei a parut mai solid, insa Caroline Wozniacki a ramas pe linia de fund si a scos tot. La 4-3, jucatoarea noastra a parut ca are meciul in mana, mai ales ca Wozniacki acuza si ea probleme medicale. N-a fost insa asa... Daneza a revenit mai puternica si a castigat trei game-uri la rand."Caroline, te felicit, ai fost mai buna. Voi continua sa lupt si poate a 4-a oara voi fi mai norocoasa", a declarat Simona, dupa terminarea intalnirii.E primul Grand Slam castigat de Caroline Wozniacki, dupa doua finale pierdute in trecut la US Open.Scorul intalnirilor directe a devenit acum 5-2 in favoarea tenismenei din Danemarca.1,3 milioane de euro e premiul cu care va fi recompensata Simona, pe cand cecul pentru castigatoare va fi de 2,6 milioane de euro.13:19 - Wozniacki are un joc mai solid in aceasta perioada, iar Simona urmeaza sa serveasca pentru a ramane in meci.13:15 - Break Wozniacki si acum e randul Simonei sa se resimta. Ce set, ce meci si mai ales ce turneu pentru Simona!13:09 - Simona s-a ridicat deja de pe scaun, in timp ce daneza primeste in continuare ingrijiri medicale.Wozniacki primeste ingrijiri medicale, dupa ce acuza ceva probleme la genunchiul stang.13:04 - BREAK SIMONA HALEP! Tenismena noastra trece in avantaj in acest set decisiv.12:59 - Probleme medicale pentru Wozniacki, care cere interventia fizioterapeutului.12:59 - Game superb reusit de Simona Halep se scorul devine egal, 3-3.12:54 - Dar Simona nu abandoneaza lupta si reuste din nou rebreakul. Ce meci avem la Melbourne!12:51 - Simona serveste slab si daneza reuseste breakul la 0. Avem 3 breakuri din 4 gameuri disputate in acest set decisiv.Sunt aproape 19.000 de spectatori pe Arena Rod Laver la finala feminina.12:46 - Simona profita de cea de-a 6-a minge de break si face rebreakul, dupa un game ce a durat peste 10 minute!Avem doua ore de la startul partidei. Desi la Melbourne ora e 21:30, afara sunt 30 de grade Celsius!12:34 - Simona are 3 sanse de a inchide game-ul, insa Wozniacki rezista si reuseste breakul.12:28 - Simona incepe bine game-ul, dar Wozniacki revine de la 0-30 si isi face serviciul.12:22 - Se reia jocul, cu Caroline Wozniacki la serviciu.In setul II, Simona a salvat nu mai putin de 7 mingi de break.Simona isi ia o pauza de vestiar inaintea setului decisiv. Sa speram ca Simona va rezista din punct de vedere fizic in acest set III.12:06 - Simona face BREAKUL si va servi pentru castigarea setului II si impingerea finalei in setul decisiv! Din nefericire, tenismena noastra acuza probleme si la piciorul stang, la care a suferit o entorsa in primul meci jucat anul acesta la Melbourne.12:01 - Simona continua sa serveasca bine si rezista in joc, chiar daca e evident ca nu e 100% din punct de vedere fizic. Se pare ca ar acuza o stare de ameteala.11:59 - 30-15 pentru Simona, dar Wozniacki revine si egaleaza la 3.11:50 - Simona revine, dar sportiva noastra nu arata foarte bine. Reamintim ca la Melbourne sunt in jur de 30 de grade Celsius si umiditatea e de 50%.Simonei i se ia tensiunea, iar reprezentanta noastra arata semne evidente de oboseala.11:52 - Simona isi face serviciul si cere interventia fizioterapeutului. Sa speram ca nu e o problema foarte serioasa.- Wozniacki egaleaza la 2 in acest set secund.- Simona isi face in cele din urma serviciul dupa cel mai lung game al finalei, in care a salvat nu mai putin de 4 mingi de break!Sportiva noastra a avut o iesire nervoasa dupa pierderea tie-breakului:11:33 - Game la 0 pentru daneza, dupa un joc mai modest al reprezentantei noastre.11:30 - Simona serveste din nou bine si castiga primul game din setul II.A fost primul set decis la tie-break in confruntarile directe dintre Simona si Caroline.- Simona Halep serveste prima in setul doi.- 6-2 si nordica are 4 mingi de set in tie-break.- 4-2 in favoarea lui Wozniacki, dupa 6 puncte in tie-break.- 3-1 pentru daneza dupa primele 4 mingi jucate in tie-break.11:18 - Simona serveste excelent si primul set va fi decis la tie-break.Multi suporteri romani prezenti pe Arena Rod Laver de la Melbourne. "Simona, Simona", se aude dupa fiecare punct disputat.11:13 - Wozniacki raspunde cu un game castigat la 0 pe propriu serviciu.11:10 - Simona reuseste doi asi si isi face din nou serviciul la 0! 5-5 dupa ce nordica a condus cu 5-2.11:06 - BREAK SIMONA HALEP! Tenismena noastra se desprinde aproape imediat la 40-0 pe serviciul danezei si ramane in set!11:04 - Simona se impune la serviciu, dar ar nevoie de un break acum pentru a ramane in set.10:59 - Daca pe propriul serviciu se descurca excelent, Simona are dificultati pe cel al danezei. Sportiva noastra va servi pentru a ramane in set.Darren Cahill pare ingrijorat, dar sa nu uitam ca Simona a fost condusa cu 3-0 de Karolina Pliskova si stim cu totii cum s-a terminat partida.10:55 - Reprezentanta noastra isi castiga din nou serviciul la 0.10:52 - Caroline Wozniacki raspunde cu un game castigat usor pe propriul serviciu si se distanteaza la 4-1.10:49 - Simona incepe sa joace mai agresiv, iar aceasta strategie da roade imediat: game alb reusit de sportiva noastra.10:44 - Jocul Simonei nu e atat de calibrat in acest inceput de partida, in schimb jocul danezei e extrem de solid, iar scorul devine 3-0 in favoarea ei.Reamintim ca invingatoarea nu numai va pune mana pe primul turneu de Grand Slam din cariera, dar va fi si pe locul 1 WTA la inceputul saptamanii viitoare.10:41 - Wozniacki surprinde prin agresivitate si face breakul. 2-0 pentru nordica, dar finala abia a inceput.10:37 - Inceput in forta al danezei, care isi asigura primul game al meciului cu un serviciu foarte bun.10:35 - Caroline Wozniacki serveste prima.ora 10:29 - Simona si Caroline au inceput incalzirea, jocul urmeaza sa inceapa in cateva minute.ora 10:25 - Cele doua tenismene au patruns pe teren.ora 10:23 - Darren Cahill o incurajeaza pe Simona:ora 10:20 - "Cred ca va castiga Wozniacki in trei seturi echilibrate. Caldura va face diferenta", e de parere fostul mare tenismen Mats Wilander, in prezent comentator la Eurosport.Jurnalistul BBC - Piers Newbery anunta ca la Melbourne sunt 34 de grade Celsius in acest moment.La TV, partida poate fi urmarita in direct pe postul Eurosport.Organizatorii Australian Open sunt convinsi ca stiu tactica pe care o va aborda Caroline Wozniacki:Publicatia Britwatch Sport considera ca Simona e pregatita pentru a castiga primul ei turneu de Grand Slam:Va fi cea de-a 7-a confruntare directa dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki. Pana in prezent, nordica s-a impus de 4 ori, in timp ce tenismena noastra are doua victorii.E pentru prima oara cand Simona Halep si Caroline Wozniacki ajung in finala la Australian Open. Cele doua au mai fost de cate doua ori in finale de Grand Slam, insa au pierdut. Simona, la Roland Garros (cu Maria Sharapova in 2014, respectiv Jelena Ostapenko in 2017); Caroline, la US Open (cu Kim Clijsters in 2009, respectiv cu Serena Williams in 2014).Pe langa trofeu si premiu, in joc e pus si locul 1 WTA, castigatoarea urmand fie sa ramana, daca va fi Simona Halep, fie sa urce pe prima pozitie, daca Wozniacki va fi cea care se va impune.2,6 milioane de euro e premiul pentru castigatoare, in timp ce finalista e recompensata cu 1,3 milioane de euro.Parcursul pana in finala al celor doua finaliste:Anul trecut, competitia feminina de la Australian Open a fost castigata de Serena Williams, dupa ce s-a impus in finala disputata cu sora ei, Venus, scor 6-4, 6-4.