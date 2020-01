Simona Halep poate face un salt important in clasamentul castigurilor financiare all-time, daca o va invinge pe Elise Mertens la Australian Open

Ziare.

Dubla campioana de Mare Slem va ajunge la o borna importanta daca va trece de belgianca de pe locul 17 WTA , ea urmand sa urce in clasamentul castigurilor financiare all-time.Mai exact, Halep va ajunge pe locul 4 in ierarhia all-time a banilor castigati din tenis, asta dupa ce Simona a mai atins o borna impresionanta, pe care o va bifa dupa Australian Open , e vorba de cele mai multe saptamani consecutive petrecute in top 10 mondial, 315 mai exact, dupa cum Ziare.com v-a informat tot duminica:Revenind la castigurile pecuniare, Halep, daca trece de Mertens luni de la ora 2 dimineata, ora locala in Romania, va ajunge la 35.481.767 de milioane de dolari stransi din premii si o va depasi pe daneza Caroline Wozniacki , actualmente pe locul 4.Wozniacki, proaspat retrasa definitiv din tenis, a castigat in cariera sa 35.233.415 de milioane de dolari.Daneza campioana la Australian Open in 2018 dupa o finala chiar cu Simona Halep a fost eliminata de catre Ons Jabeur in turul III si a primit la Melbourne un cec in valoare de 122.913 de dolari.Deasupra Simonei Halep in clasamentul de mai sus mai sunt Serena Williams Venus Williams si Maria Sharapova In sferturile de finala, daca ajunge acolo, Halep va da piept cu invingatoarea din jocul Kontaveit - Swiatek.Citeste si: