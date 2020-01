"Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Australian Open"

Simona Halep - Harriet Dart 6-2, 6-4

Tenismena noastra, finalista in urma cu doi ani la Melbourne, a trecut in runda a doua de britanica Harriet Dart, aflata pe locul 173 in clasamentul WTA.6-2, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Harriet Dart, care a durat o ora si 17 minute.A fost prima intalnire directa intre Simona Halep si Harriet Dart si experienta tenismenei noastre s-a facut simtita inca din start.Simona si-a adjudecat primul set fara emotii, cu 6-2, dupa numai 32 de minute de la inceputul meciului.Setul doi a continuat in acelasi ritm, cu Simona in control total, insa sportiva noastra a avut ceva emotii pe final, cand britanica a reusit trei game-uri la rand si a avut chiar o minge de a egala la 5 si a trimite setul in prelungiri. Simona a reusit, in cele din urma, sa inchida meciul si sa avanseze in runda urmatoare.180.000 de dolari australieni (aproximativ 110.000 de euro) si 130 de puncte in clasamentul WTA si-a asigurat Simona prin calificarea in turul trei al Grand Slam-ului de la Melbourne.In turul urmator, Simona o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre Danielle Collins si Yulia Putintseva.11:24 - Al treilea game consecutiv castigat de Harriet Dart... Simona va servi din nou, insa, pentru a castiga meciul.11:21 - Simona are o minge de meci, insa britanica isi creste nivelul de joc si reuseste breakul.11:16 - Harriet Dart isi face serviciul, insa Simona urmeaza sa serveasca pentru castigarea meciului.11:12 - Inca un serviciu castigat cu usurinta de Simona, care e la doar un game distanta de a avansa in turul trei.11:09 - Harriet Dart raspunde cu un game alb, iar scorul devine 4-1 in favoarea Simonei.11:07 - Game la 0 izbutit de tenismena noastra.11:04 - Simona profita de cea de-a patra minge de break si se distanteaza la 3-0 in acest set secund.10:56 - Break consolidat si Simona incepe setul doi in acelasi mod in care l-a incheiat pe primul.10:54 - Sportiva noastra incepe cu break si setul doi.10:42 - Harriet Dart face primul game cu serviciul, insa Simona urmeaza sa serveasca pentru a-si adjudeca primul set.10:37 - Britanica se intrece in greseli nefortate, iar jocul pare la discretia reprezentantei noastre, care e la doar un game distanta de castigarea primului set.10:31 - Simona se distanteaza la 4-1, cu doua breakuri in fata. Britanica n-a reusit sa-si castige niciun serviciu pana in prezent.10:28 - Break consolidat de Simona cu un serviciu castigat la 0.10:26 - Simona trece din nou in fata cu break.10:23 - Rebreak la 0 izbutit de britanica, iar scorul devine egal, 1-1.10:20 - Simona reuseste breakul in primul game al meciului.ora 10:15 - Incepe meciul, Harriet Dart serveste prima.Vezi: Simona Halep, la Australian Open 2020: Miza financiara a meciului cu Harriet Dart Meciul se joaca pe arena Rod Laver si e transmisa in direct la TV de postul Eurosport.E prima intalnire intre tenismena romana si jucatoarea britanica aflata pe locul 173 in ierarhia WTA.In prima runda, Simona a trecut de Jennifer Brady, in timp ce Harriet Dart, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, a invins-o pe Misaki Doi.Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.